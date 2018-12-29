Лесные браконьеры вырубили в Приморье дуб почти на полтора миллиона

СЕГОДНЯ 03:55 2018-12-29T03:55:47+03:00

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В Анучинском районе Приморья сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Арсеньевский» пресекли незаконную рубку леса ценных пород.

Ранее на территории Буяновского лесничества выявили факт незаконной рубки дуба. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали жителей Анучинского района. Для осуществления задуманного они использовали приобретенные заранее бензопилу, трактор и грузовой автомобиль.

В отношении граждан возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность — от штрафа в размере до трех миллионов рублей до лишения свободы на срок до семи лет.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 1 миллион 400 тысяч рублей.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в Анучинский районный суд.