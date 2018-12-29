Восточный военный округ заключил больше 10 тысяч контрактов за год

СЕГОДНЯ 04:57 2018-12-29T04:57:01+03:00

Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском краях

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Всего с начала 2018 года более 10 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Из них — около 5 тысяч человек из числа военнослужащих, завершающих службу по призыву.

Благодаря работе выездных групп по отбору кандидатов из центральных и западных регионов на службу по контракту в войска ВВО отправились около 2 тысяч человек.

Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском краях, а также Республике Бурятии.

По-прежнему остро востребованными специальностями остаются водители категорий С, D, E, механики-водители.

По сравнению с осенней 2017 года призывной компанией количество призываемых граждан уменьшилось. Это связано с плановым комплектованием войск военнослужащими по контракту.

Всего на территории ВВО в текущем году на пункты отбора на военную службу по контракту обратилось около 17 тысяч граждан