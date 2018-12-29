Восточный военный округ заключил больше 10 тысяч контрактов за год
Всего с начала 2018 года более 10 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Из них — около 5 тысяч человек из числа военнослужащих, завершающих службу по призыву.
Благодаря работе выездных групп по отбору кандидатов из центральных и западных регионов на службу по контракту в войска ВВО отправились около 2 тысяч человек.
Наибольшее количество желающих поступить на службу по контракту наблюдается в Забайкальском и Приморском краях, а также Республике Бурятии.
По-прежнему остро востребованными специальностями остаются водители категорий С, D, E, механики-водители.
По сравнению с осенней 2017 года призывной компанией количество призываемых граждан уменьшилось. Это связано с плановым комплектованием войск военнослужащими по контракту.
Всего на территории ВВО в текущем году на пункты отбора на военную службу по контракту обратилось около 17 тысяч граждан