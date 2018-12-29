2018-12-29T05:57:24+03:00
Общество

В 2018 году Приморье побило рекорд по дальневосточным гектарам

Большинство заявителей — около трети от общего количества — хотят оформить участок именно в Приморье
Игорь СОРОКИН
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2018 год стал самым результативным для Приморья с начала программы «Дальневосточный гектар».

Если за полтора предыдущих года в крае было оформлено около 7,5 тысяч земельных участков, то с января по декабрь этого года департамент земельных и имущественных отношений предоставил более 6 тысяч гектаров.

Закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года и сначала давал право получить бесплатно участок земли только жителям самого региона. С февраля 2017 года такую возможность получили абсолютно все жители России. Проект реализуется в девяти регионах Дальнего Востока, однако большинство заявителей — около трети от общего количества — хотят оформить участок именно в Приморье. Сегодня таких желающих — более 50 тысяч человек.

«В данный момент мы выдали уже 13,5 тысяч гектаров, причем более 6 тысяч из них — в этом году. Наиболее популярными по-прежнему остаются территории, расположенные на юге: в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском районах», — рассказали в департаменте.

Отмечено, что среди получателей земельных наделов — примерно 11,5 тысяч человек — жители Приморья, остальные — приезжие из других регионов. Так, свои гектары в крае осваивают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калининградской, Тульской, Ярославской областей, Забайкалья, Сахалина, Магадана и других территорий. Всего гектары здесь получили представители 81 региона страны.

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