2018-12-29T06:04:44+03:00
Общество

Ядерный онкоцентр начнут строить во Владивостоке будущим летом

Речь идет о зарезервированной территории в пять гектаров на острове Русский
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Строительство ядерного центра для обследования и лечения онкобольных начнется на острове Русский в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Накануне, 28 декабря, Олег Кожемяко встретился с руководством «Росатома», министерства здравоохранения и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Речь шла о строительстве в Приморье ядерного центра по борьбе с онкологическими заболеваниями.

По итогам встречи Кожемяко отметил, что для строительства центра зарезервированы пять гектаров земли на острове Русский. Проектно-сметная документация уже готова, и вскоре документы направят на госэкспертизу.

Центр будет принимать около 6 тысяч пациентов ежегодно. Мощный циклотрон также позволит проводить научные исследования.

«Договорились, что сейчас объединим усилия по строительству центра с Минвостокразвития, чтобы начать строительство в 2019 году и в течение двух лет его закончить», — подчеркнул Олег Кожемяко.

В январе администрация края планирует подписать с участниками проекта дорожную карту, назначить ответственных на каждом этапе. К строительству центра планируется приступить летом 2019 года.

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