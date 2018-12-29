Пьяный приморец катал в багажнике нетрезвого друга

СЕГОДНЯ 06:59 2018-12-29T06:59:59+03:00

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Водителя, перевозивший приятеля в багажнике, оштрафовали в Приморье.

Патрулируя район улицы Херсонской, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Артему обратили внимание на Toyota Fielder, которая нарушала правила. Было решено остановить транспорт. Однако водитель требование инспекторов дорожно-патрульной службы проигнорировал и попытался скрыться.

Сотрудники полиции начали преследование нарушителя. Через несколько метров Toyota съехала в кювет. За рулем находился 30-летний житель Артема, явно пьяный.

При досмотре в багажнике обнаружился нетрезвый мужчина. Граждане объяснили, что являются приятелями и так хотели пошутить над сторожем автостоянки.

От медицинского осмотра на состояние опьянения водитель отказался. На правонарушителя составлены административные протоколы. Автомашина помещена на стоянку временного задержания.

Полицейские установили, что ранее жителя Артема привлекали к административной ответственности за пьяную езду.

Суд назначил злостному нарушителю Правил дорожного движения штраф в 30 тысяч рублей.

За повторную пьяную езду в отношении приморца возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.