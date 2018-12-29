Приставы закрыли популярную в Приморье базу отдыха

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-29T07:55:06+03:00

27 декабря судебные приставы выехали на базу и приостановили ее деятельность на 60 суток

Изменить размер текста: A A

В отдел судебных приставов по Находке поступил исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Приморского края.

В документе говорится о привлечении к административной ответственности ООО «Эстер». Суд постановил приостановить деятельность базы отдыха «Радуга», расположенной по адресу пгт. Ливадия, ул.Рифовая, 34.

Поводом для временного прекращения работы популярного места отдыха стали нарушения владельцем базы правил эксплуатации объекта без разрешительных документов. Нарушения были выявлены в ходе проверки инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

После возбуждения исполнительного производства 27 декабря судебные приставы выехали на базу и приостановили ее деятельность на 60 суток.

Помещения, указанные в исполнительном листе, опечатаны. Доступ к базе отдыха — закрыт.