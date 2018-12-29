Губернатор Приморья рассказал о ждущих столичный Владивосток переменах

СЕГОДНЯ 08:21 2018-12-29T08:57:24+03:00

Административные органы, суды и федеральные территориальные органы власти смогут открыть офисы во Владивостоке после переноса туда столицы ДФО

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Об изменениях, которые произойдут в крае в связи с переносом столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток, и планах по развитию региона губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал на пресс-конференции в пятницу, 28 декабря.

Губернатор отметил, что представительства крупных компаний переедут из Хабаровска во Владивосток после переезда полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Обоснован переезд, по мнению Олега Кожемяко, будет тем, что именно во Владивостоке будут проводиться основные мероприятия.

Ранее Олег Кожемяко отмечал, что административные органы, суды и федеральные территориальные органы власти смогут открыть офисы во Владивостоке после переноса туда столицы ДФО. Он также пояснял, что в городе есть здания, которые освободились после переезда Дальневосточного федерального университета на остров Русский. Сейчас ведется их учет и анализ. Пока полным ходом идет подбор помещений для федеральных ведомств и организаций.

На пресс-конференции Олег Кожемяко отметил, что статус Хабаровска как столицы Дальневосточного федерального округа во многом был связан с тем, что в этом городе находилась столица Восточного военного округа.

«Это такая привязанность больше к военному округу. Сейчас я говорю о возвращении исторической справедливости», — добавил губернатор, говоря о переносе столицы ДФО во Владивосток.

Он отметил, что Владивосток после присвоения ему нового статуса должен решить транспортные проблемы, в том числе завершить проект кольцевой автодороги. Также для Владивостока и всего Приморья актуально жилищное строительство, объемы которого на сегодня губернатор оценил как «довольно скромные».