В администрации Приморья вспомнили, что за год сделано для молодежи

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-29T08:54:24+03:00

Особое внимание в этом году было уделено волонтерскому движению, так как 2018 год официально был объявлен Годом добровольца

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Основные итоги 2018 года подвели в департаменте по делам молодежи Приморья. О том, что стало наиболее значимым в уходящем году, рассказала директор департамента Елена Томчук.

По ее словам, с участием или при поддержке департамента в этом году прошло около 100 мероприятий. Среди них — Дельфийские игры, праздник выпускников школ «Крылья Востока», краевая студвесна, конкурс «Мисс и Мистер студенчество Приморского края», мероприятия КВН, краевой Форум молодежи и другие.

«Молодежная политика в Приморье развивается по разным направлениям: мы стараемся охватить все сферы, которые интересны и полезны нашей молодежи, и для каждого они свои. Кто-то ближе к такой социально-общественной деятельности, как добровольчество, кто-то занимается творчеством, кто-то — поклонник КВН, кто-то входит в какие-то другие молодежные организации», — сообщила она.

Впервые в 2018 году в Приморье состоялся Кубок губернатора по КВН, где приняли участие студенческие команды.

«Школьный КВН в крае начали развивать несколько лет назад, и сегодня у нас уже более 300 школьных команд. Следующая ступень — студенчество. Кубок, главная цель которого, чтобы все вузы играли в КВН, дал стимул к развитию этого движения в вузах. Те из них, которые много лет не играли, появились на Кубке и продолжили играть в студенческих лигах», — рассказала руководитель департамента.

Особое внимание в этом году было уделено волонтерскому движению, так как 2018 год официально был объявлен Годом добровольца. В этом году при поддержке департамента около 50 приморцев-активистов отправились на Всероссийские форумы: «Таврида», «Территория смыслов» и другие. По итогам конкурсов проектов, проводимых в рамках этих форумов, и заочно приморцы получили около 5 миллионов рублей на реализацию своих идей.