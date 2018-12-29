Особенных детей Владивостока познакомили с белухами

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-29T09:23:35+03:00

Первая акция прошла ровно два года назад и с тех пор стала традиционной и проходит ежемесячно

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Юбилейный «Океан надежды» прошёл в Приморском океанариуме сегодня, 29 декабря.

В этот раз участниками благотворительной акции стали восьмилетний Роман и четырехлетний Макар. Ребят познакомили с самыми большими обитателями океанариума — белухами, а также провели им экскурсию по экспозициям.

— Мы с сыном уже много раз были в океанариуме, но возможность познакомиться с морскими млекопитающими появилась впервые, Роману я не говорила, что мы будем общаться с белухами, для него это стало предновогодним сюрпризом, — рассказала мама Романа Лободина Елена. — Мы в восторге! Сыну больше всего понравилась песня белух и их бархатные носы. Мы очень рады, большое спасибо океанариуму за такой подарок!

В рамках акции состоялась благотворительная ярмарка: все деньги, полученные от продажи изделий ручной работы, пойдут на покупку подгузников для малышей-отказников из дома малютки. В рамках ярмарки для детей прошёл мастер-класс по изготовлению морских открыток.

— Идея акции «Океан надежды» принадлежит нашим волонтёрам, они хотели организовать праздник для деток, у которых нет возможности в полной мере ощутить атмосферу Нового года. Первая акция прошла ровно два года назад и с тех пор стала традиционной и проходит ежемесячно, — пояснила старший специалист отдела экологического просвещения Марина Маслова.