2018-12-29T10:13:56+03:00
Происшествия

Тигры утащили в Приморье двух пограничных собак

По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок
Игорь СОРОКИН
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фото - "Земля леопарда"фото - "Земля леопарда"
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Пара амурских тигров унесла из закрытых вольеров двух служебных собак у пограничников на горно-таёжном участке в Приморье.

По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок. Они обошли препятствия и оказались у питомника со служебными животными.

«Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы», — сообщили в погрануправлении УФСБ.

Предположительно, хищники унесли добычу с собой.

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