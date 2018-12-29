Тигры утащили в Приморье двух пограничных собак
По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок
фото - "Земля леопарда"
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Пара амурских тигров унесла из закрытых вольеров двух служебных собак у пограничников на горно-таёжном участке в Приморье.
По предварительным данным, на территорию заставы ночью проникли тигрица и котёнок. Они обошли препятствия и оказались у питомника со служебными животными.
«Для полосатых кошек преодолеть систему инженерно-технических сооружений, окружающую территорию заставы, не представляет никаких сложностей. За считанные мгновения две собаки стали жертвами полосатой хищницы», — сообщили в погрануправлении УФСБ.
Предположительно, хищники унесли добычу с собой.