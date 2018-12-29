2018-12-29T10:41:15+03:00
Политика

Солдат и офицеров Восточного военного округа на Новый год угостят экзотикой

Во всех столовых объединения меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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Национальные блюда разных народов мира, а также около 10 тонн фруктов украсят новогодние столы военнослужащих в воинских гарнизонах Восточного военного округа, сообщает пресс-служба округа.

«Во всех столовых объединения меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни и другие популярные блюда народов мира. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно», — говорится в сообщении.

Кулинарное дополнение в меню будет действовать все праздничные дни. С учетом многонациональности личного состава объединения, повара будут чередовать приготовление блюд.

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