Солдат и офицеров Восточного военного округа на Новый год угостят экзотикой

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-29T10:41:15+03:00

Во всех столовых объединения меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни

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Национальные блюда разных народов мира, а также около 10 тонн фруктов украсят новогодние столы военнослужащих в воинских гарнизонах Восточного военного округа, сообщает пресс-служба округа.

«Во всех столовых объединения меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни и другие популярные блюда народов мира. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно», — говорится в сообщении.

Кулинарное дополнение в меню будет действовать все праздничные дни. С учетом многонациональности личного состава объединения, повара будут чередовать приготовление блюд.