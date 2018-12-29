Солдат и офицеров Восточного военного округа на Новый год угостят экзотикой
Национальные блюда разных народов мира, а также около 10 тонн фруктов украсят новогодние столы военнослужащих в воинских гарнизонах Восточного военного округа, сообщает пресс-служба округа.
«Во всех столовых объединения меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюда русской, кавказской, еврейской, белоруской кухни и другие популярные блюда народов мира. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно», — говорится в сообщении.
Кулинарное дополнение в меню будет действовать все праздничные дни. С учетом многонациональности личного состава объединения, повара будут чередовать приготовление блюд.