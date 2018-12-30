«Адмирал» дал бой СКА во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:57 2018-12-30T03:57:58+03:00

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Владивостокский «Адмирал» лишь в дополнительное время проиграл одному из лидеров отечественного хоккея - СКА из Санкт-Петербурга. В матче регулярного чемпионата КХЛ на глазах у 5500 зрителей приморцы проиграли со счётом 2:3 (ОТ).

«Адмирал» очень старался на протяжении всей игры, но не смог удержать преимущество в два гола. Основные драматические события развернулись в овертайме. Питерский игрок Наиль Якупов в ходе контратаки забил решающую шайбу.

- Игра выдалась интересная, напряжённая. Наши ребята очень хорошо сегодня поработали, играли с настроением, с запредельной самоотдачей. К сожалению, не дотерпели немного. Но мастерство и класс команды СКА сыграли свою роль в этой победе. Но, тем не менее, мы вничью отыграли, одно очко заработали. Всех с наступающим, удачи и увидимся в следующем году! – подвёл итог встречи наставник «Адмирала» Сергей Светлов.