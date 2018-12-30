В Приморье Новый год встречают с превышенным показателем по ОРВИ и гриппу
В Приморском крае сложилась серьёзная ситуация с простудными заболеваниями. Об этом сегодня, 30 декабря, предупредило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 1,2 процента.
В ведомстве уточнили, что самые проблемные муниципалитеты - город Артём и Тернейский район.
- Среди маленьких детей до 2 лет заболеваемость выше эпидемического порога на 11,5 %. Снижение эпидемического порога наблюдается среди детей от 3 - 6 лет - на 1,4 %, дети 7 - 14 лет - на 7,3 %, 15 лет и старше - на 6,25 %, - рассказали специалисты санитарной службы.
Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в целом ниже эпидпорога на 8,34 % среди всех возрастных групп. Но расслабляться не стоит.
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