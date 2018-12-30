2018-12-30T05:43:10+03:00
Общество

Главный полицейский Приморья поздравил коллег с Новым годом

По словам Николая Афанасьева, важно сохранить законность и порядок на родной земле
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Фото: Zspk.govФото: Zspk.gov
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Начальник управления МВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев поздравил жителей Приморья, коллег и ветеранов с наступающим 2019 годом. В сообщении говорится:

«2018 год был для нас непростым, но вместе мы преодолели все трудности. Добросовестная служба сотрудников органов внутренних дел по защите прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественного порядка позволила раскрыть и предотвратить тысячи преступлений.

Убеждён, что сотрудники полиции сделают всё возможное, чтобы сохранить стабильную оперативную обстановку, законность и порядок на нашей земле. Желаю коллегам успехов в оперативно-служебной деятельности.

В преддверии Нового года я искренне благодарю личный состав органов внутренних дел Приморского края за самоотверженный труд. Сердечно поздравляю ветеранов, год за годом неустанно передающих свои знания и опыт молодым поколениям сотрудников.

От всей души желаю всем жителям Приморья, сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей, ветеранам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семейного благополучия.

Пусть наступающий год станет годом новых свершений и исполнения желаний».

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