Чёрный гриф и тигры с «Земли леопарда» победили в национальном конкурсе

СЕГОДНЯ 06:53 2018-12-30T05:56:35+03:00

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Видео амурских тигров и фотография чёрного грифа принесли национальному парку «Земля леопарда» победу сразу в двух номинациях федерального конкурса «Фотоловушка-2018». Снимки редких обитателей особо охраняемой природной территории получили максимальную поддержку. На «Земле леопарда» научились мастерски устанавливать фотоловушки - этот фактор, а также поддержка приморцев обеспечили победу в конкурсе.

В номинации «Видео: Кошачьи» победили два тигра-подростка, которых фотоловушка поймала на вершине горы. В разделе конкурса «Фото: Другие животные, птицы» наиболее интересным оказался снимок самой крупной птицы России - чёрного грифа.

Кстати, фотомониторинг проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды».