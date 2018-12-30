2018-12-30T07:36:32+03:00
Общество

Расписание движения электричек Приморья в новогодние праздники 2018-19

Какие маршруты сокращают, а какие остаются на время каникул
Максим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Фото: ПАО "РЖД"Фото: ПАО "РЖД"
Изменить размер текста:

Компания-оператор электричек «Экспресс Приморья» сообщила, что в связи с новогодними праздниками и снижением спроса на железной дороге меняется расписание движения.

Изменения затрагивают следующие маршруты:

- пригородный поезд № 6706/6708 «Уссурийск - Рязановка - Хасан» 31 декабря не курсирует;

- пригородный поезд № 6707/6705 сообщением «Хасан - Рязановка - Уссурийск» 1 января 2019 года также не пойдёт;

- пригородный скорый электропоезд № 6007/6015 «Владивосток - Сибирцево - Ружино» 1 января не работает;

- электропоезд № 6016/6008 «Ружино - Сибирцево – Владивосток» 1, 2 января не курсирует;

- электричка № 6337 сообщением «Владивосток - Надеждинская» (в расписании от станции Владивосток - 20:10) 31 декабря не отправится в путь;

- пригородный электропоезд № 6437 «Владивосток - Артем-1» (в расписании от станции Владивосток - 20:30) 31 декабря не курсирует;

- пригородный электропоезд № 6363 «Владивосток - Уссурийск» (18:09) 31 декабря следует только до станции Раздольное.

Между тем, как сообщил официальный представитель компании Максим Каленник, 1 января на маршруты выйдут следующие электрички:

от станции Владивосток:

- Кневичи 7.10

- Кипарисово 8.30

- Кневичи 9.02

- Спасск-Дальний 11.00

- Кневичи 11.51

- Партизанск/ Мыс Астафьева 14.00

- Кневичи 16.00

- Артём 17.30

- Кневичи 18.00

- Уссурийск 18.09

- Партизанск/ Тихоокеанская 18.30

1 января сохраняются маршруты электропоездов во Владивосток:

- Раздольное - Владивосток 6.00

- Смоляниново - Владивосток 5.59

- Партизанск - Владивосток 7.05

- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток 15.58

- Партизанск - Владивосток 17.38

- Мыс Астафьева - Партизанск 20.10

- а также все рейсы пригородных экспрессов, сообщением «Кневичи - Владивосток».

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Приморье»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье изменились правила предоставления земельных участков
Отделения МФЦ Владивостока переходят на новогодний график работы
Чёрный гриф и тигры с «Земли леопарда» победили в национальном конкурсе
Главный полицейский Приморья поздравил коллег с Новым годом
В Приморье Новый год встречают с превышенным показателем по ОРВИ и гриппу
«Адмирал» дал бой СКА во Владивостоке
Приморцев заранее приглашают на рождественскую ярмарку
Солдат и офицеров Восточного военного округа на Новый год угостят экзотикой
Тигры утащили в Приморье двух пограничных собак
Семью приморских леопардов сняла фотокамера на границе с Китаем
Особенных детей Владивостока познакомили с белухами
В администрации Приморья вспомнили, что за год сделано для молодежи
Губернатор Приморья рассказал о ждущих столичный Владивосток переменах
Приставы закрыли популярную в Приморье базу отдыха
Пьяный приморец катал в багажнике нетрезвого друга
Ядерный онкоцентр начнут строить во Владивостоке будущим летом
В 2018 году Приморье побило рекорд по дальневосточным гектарам
Восточный военный округ заключил больше 10 тысяч контрактов за год
Лесные браконьеры вырубили в Приморье дуб почти на полтора миллиона
В уходящем году Приморье напоило Китай
На «Земле леопарда» и в «Кедровой пади» стало меньше браконьеров
Экологи Дальнего Востока требуют запретить вылов китов
Последняя суббота года во Владивостоке - холодная и без осадков