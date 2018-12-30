Расписание движения электричек Приморья в новогодние праздники 2018-19

СЕГОДНЯ 07:36 2018-12-30T07:36:32+03:00

Какие маршруты сокращают, а какие остаются на время каникул

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Компания-оператор электричек «Экспресс Приморья» сообщила, что в связи с новогодними праздниками и снижением спроса на железной дороге меняется расписание движения.

Изменения затрагивают следующие маршруты:

- пригородный поезд № 6706/6708 «Уссурийск - Рязановка - Хасан» 31 декабря не курсирует;

- пригородный поезд № 6707/6705 сообщением «Хасан - Рязановка - Уссурийск» 1 января 2019 года также не пойдёт;

- пригородный скорый электропоезд № 6007/6015 «Владивосток - Сибирцево - Ружино» 1 января не работает;

- электропоезд № 6016/6008 «Ружино - Сибирцево – Владивосток» 1, 2 января не курсирует;

- электричка № 6337 сообщением «Владивосток - Надеждинская» (в расписании от станции Владивосток - 20:10) 31 декабря не отправится в путь;

- пригородный электропоезд № 6437 «Владивосток - Артем-1» (в расписании от станции Владивосток - 20:30) 31 декабря не курсирует;

- пригородный электропоезд № 6363 «Владивосток - Уссурийск» (18:09) 31 декабря следует только до станции Раздольное.

Между тем, как сообщил официальный представитель компании Максим Каленник, 1 января на маршруты выйдут следующие электрички:

от станции Владивосток:

- Кневичи 7.10

- Кипарисово 8.30

- Кневичи 9.02

- Спасск-Дальний 11.00

- Кневичи 11.51

- Партизанск/ Мыс Астафьева 14.00

- Кневичи 16.00

- Артём 17.30

- Кневичи 18.00

- Уссурийск 18.09

- Партизанск/ Тихоокеанская 18.30

1 января сохраняются маршруты электропоездов во Владивосток:

- Раздольное - Владивосток 6.00

- Смоляниново - Владивосток 5.59

- Партизанск - Владивосток 7.05

- Спасск-Дальний – Уссурийск - Владивосток 15.58

- Партизанск - Владивосток 17.38

- Мыс Астафьева - Партизанск 20.10

- а также все рейсы пригородных экспрессов, сообщением «Кневичи - Владивосток».