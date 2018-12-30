2018-12-30T08:39:03+03:00
Общество

Отделения МФЦ Владивостока переходят на новогодний график работы

Многофункциональные центры меняют график в связи с каникулами
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Отделения МФЦ стали спасением для многих заявителей.Отделения МФЦ стали спасением для многих заявителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сеть многофункциональных центров «Мои документы» во Владивостоке перешла на новогодний режим работы. Во всех отделениях по предоставлению государственных и муниципальных услуг изменился график работы.

Сегодня, 30 декабря, приём граждан завершается в 18.30. С завтрашнего дня, 31 декабря, и по 8 января 2019-го включительно филиалы МФЦ Владивостока работать не будут.

Напомним, отделения МФЦ в столице ДФО располагаются на улице Давыдова, 9, Партизанском проспекте, 28а, Верхнепортовой, 76а, на 100-летия Владивостока, 44, улице Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях в посёлке Трудовом и на острове Русском.

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