Отделения МФЦ Владивостока переходят на новогодний график работы

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-30T08:39:03+03:00

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Сеть многофункциональных центров «Мои документы» во Владивостоке перешла на новогодний режим работы. Во всех отделениях по предоставлению государственных и муниципальных услуг изменился график работы.

Сегодня, 30 декабря, приём граждан завершается в 18.30. С завтрашнего дня, 31 декабря, и по 8 января 2019-го включительно филиалы МФЦ Владивостока работать не будут.

Напомним, отделения МФЦ в столице ДФО располагаются на улице Давыдова, 9, Партизанском проспекте, 28а, Верхнепортовой, 76а, на 100-летия Владивостока, 44, улице Невельского, 13, а также в территориально обособленных структурных подразделениях в посёлке Трудовом и на острове Русском.