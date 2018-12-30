В Приморье изменились правила предоставления земельных участков

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-30T10:10:48+03:00

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Полномочия по операциям с земельными участками Владивостокской агломерации передаются в муниципалитеты, входящие в её состав. В трёх муниципальных образованиях новшества вступают в силу с 1 января 2019 года. Реформы последуют в Шкотовском и Надеждинском районах, а также на территории Артёмовского городского округа.

Как уточнили в краевой администрации, ранее вопросами предоставления участков в этих муниципалитетах распоряжался краевой департамент земельных и имущественных отношений, а теперь этим займутся сами муниципалитеты.

С 1 января гражданам, которые заинтересованы в получении земельных участков в Артёме, Надеждинском районе и в Шкотовщине, следует обращаться с заявлением в администрацию конкретного муниципального образования либо в филиалы МФЦ.