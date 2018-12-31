На Новый год в Приморье выпадет снег

СЕГОДНЯ 00:49 2018-12-31T00:49:10+03:00

Однако краевому центру такой подарок от матушки-природы никак не "светит", уверяют синоптики

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Сегодня, 31 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Это подразумевает переменную облачность, местами небольшой снег с вероятностью 40%. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух −4...-16°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −7...-9, утром −13...-15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −8...-10°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Воздух −7...-9°C.