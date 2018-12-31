В Приморье разоблачили очередную аферу «Свидетелей Иеговы»

СЕГОДНЯ 01:55 2018-12-31T01:19:11+03:00

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В Приморье прокуратура истребовала объекты недвижимости у иеговистов.

Дальнереченская межрайонная прокуратура проверила законность отчуждения недвижимости местной общины «Свидетелей Иеговы».

Напомним, что ранее решением Верховного Суда РФ ликвидированы все организации, входящие в структуру «Управленческого центра Свидетелей Иеговы». Их имущество, оставшееся после выплат кредиторам, перешло в собственность России.

Однако проверка установила, что дальнереченская организация за 2,5 миллиона рублей продала физическому лицу земельный участок площадью почти в тысячу квадратных метров и расположенное на нем строение.

Эту сделку сотрудники прокуратуры сочли мнимой: она заключена лишь ради того, чтобы имущество не досталось российскому государству. Кроме того, стоимость недвижимости была значительно занижена, а деньги фактически не передавались продавцу.

Учитывая эти обстоятельства, прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и обращении имущества в собственность РФ.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда вступит в законную силу после Нового года.