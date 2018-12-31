«Веселое новогодье» справили в приморской колонии для малолеток

СЕГОДНЯ 02:14 2018-12-31T02:25:19+03:00

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Педагоги и воспитанники школы Находкинской воспитательной колонии начали готовиться к праздничному мероприятию «Веселое новогодье» заблаговременно.

Учителя и ученики вместе составляли программу, готовили костюмы и декорации, репетировали роли. В программе новогодней сказки были задействованы Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Лесовик и другие персонажи.

В новогоднем празднестве воспитанники приняли самое живое участие: выступали в конкурсах, эстафетах, отгадывали загадки и читали стихи. Также были подведены итоги конкурсов на лучшие карнавальные маски и украшения.

Приятным сюрпризом для ребят стали подарки, которые им вручал главный герой праздника — Дед Мороз.

Стоит отметить, что подобные мероприятия помогают воспитанникам окунуться в атмосферу праздника, поневоле находясь вне дома.