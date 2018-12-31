Водителя автобуса в Приморье заставили пожалеть о вредной привычке

СЕГОДНЯ 03:55 2018-12-31T03:31:19+03:00

Мужчина выплатил штраф и пообещал в Новом году больше не допускать таких досадных нарушений

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Сотрудники ОМВД по Уссурийску проверили появившийся в СМИ и соцсетях видеоролик, на котором запечатлен водитель, куривший в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 35.

Видеозапись сотрудники полиции приобщили к материалам административного расследования.

Вскоре госавтоинспекторы без особого труда установили личность водителя пассажирского автобуса. 40-летний местный житель, работающий в автотранспортного компании, на остановке по улице Чичерина действительно курил в салоне автобуса. Тем самым он нарушил не только внутренний распорядок компании, но и федеральный закон «Об охране здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»

На правонарушителя составили административный протокол. Мужчина выплатил штраф и пообещал в Новом году больше не допускать таких досадных нарушений.