Водителя автобуса в Приморье заставили пожалеть о вредной привычке
Сотрудники ОМВД по Уссурийску проверили появившийся в СМИ и соцсетях видеоролик, на котором запечатлен водитель, куривший в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 35.
Видеозапись сотрудники полиции приобщили к материалам административного расследования.
Вскоре госавтоинспекторы без особого труда установили личность водителя пассажирского автобуса. 40-летний местный житель, работающий в автотранспортного компании, на остановке по улице Чичерина действительно курил в салоне автобуса. Тем самым он нарушил не только внутренний распорядок компании, но и федеральный закон «Об охране здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»
На правонарушителя составили административный протокол. Мужчина выплатил штраф и пообещал в Новом году больше не допускать таких досадных нарушений.