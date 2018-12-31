Депутаты Приморья приехали в подшефный детдом с новогодними подарками

СЕГОДНЯ 04:42 2018-12-31T04:42:25+03:00

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Накануне Нового года депутаты Приморья посетили Центры содействия семейному устройству для детей-сирот и детей, растущих без опеки родителей.

Напомним, что в конце 2016 года депутаты Законодательного Собрания взяли шефство над двумя детдомами — в Арсеньеве и Спасске-Дальнем. Они регулярно бывают здесь — привозят подарки, стараются помочь.

Вице-спикер Законодательного Собрания Сергей Кузьменко, депутаты Александр Щербаков, Татьяна Косьяненко, Александр Бехтер привезли воспитанникам детского дома подарки к Новому году.

Гостей в детском доме ждали с нетерпением: ребята нарядили елку, смастерили игрушки и сувениры, готовили наряды и учили стихи. Главным сюрпризом для депутатов стал веселый утренник — с хороводом вокруг елки, встречей Деда Мороза и выступлениями.

Стоит отметить, что депутаты уже два года шефствуют над центром, вникают во все заботы и проблемы, стараются оказывать всевозможную помощь. Как отметила Татьяна Косьяненко, парламентарии не только помогают воспитанникам центра, но и активно участвуют во всех мероприятиях. Вот и в этот раз они приехали не с пустыми руками: кроме сладостей, привезли новогодние подарки.

Кроме того, депутаты наградили благодарственными письмами за успехи в учебе, спорте и общественной деятельности троих воспитанников Центра: Юлию Нелюбову, Григория Романова и Викторию Олифиревскую.

А накануне во Владивостоке состоялся благотворительный праздник «Елка добра», в котором, наряду с детьми, принимали участие депутаты краевого парламента. Их миссия заключалась в том, чтобы наугад снять с новогодней елки открытку, на которой ребенок написал свое имя, а затем узнать его желание и к Новому году преподнести подарок.

Во время визита в спасский центр содействия усыновлению депутат Татьяна Косьяненко преподнесла подарок шестилетней Диане Соколовой. Девочка очень любит кукол, а, кроме того, готовится к школе и учит алфавит. Поэтому Татьяна Косьяненко подарила ей роскошную куклу с набором одежды и доску с магнитными буквами, с которой Диане будет проще научиться читать.

А вице-спикер краевого парламента Сергей Кузьменко, исполняя желание воспитанника центра Владислава Лежаева, подарил ему игрушечный вертолет на пульте управления. Мальчик мечтал именно об этом подарке.

«Новый год — это самый добрый, самый сказочный праздник, — прокомментировал Сергей Кузьменко. — И дети, и взрослые — мы все надеемся, что Новый год принесет нам радости, удачи, принесет больше счастья, чем разочарования. И сегодня нам — депутатам — очень хочется быть нудными и полезными вам. Мы приехали к вам с открытым сердцем, и хотим вам пожелать удачи в учебе, спорте, творчестве. Нам хочется, чтобы вы обрели семейное счастье, и чтобы все у вас в этой жизни было хорошо».

Справка КП

Сегодня в спасском Центре содействия семейному устройству живут 40 воспитанников от 3 от 18 лет. Почти все — школьники. Здесь созданы все условия, чтобы ребята могли реализоваться творчески и спортивно, адаптироваться к взрослой жизни. На базе центра работают различные кружки, дети постоянно участвуют в городских, краевых и международных конкурсах по декоративно-прикладному искусству, где занимают призовые места, получают дипломы победителей и лауреатов. В центре организована насыщенная спортивная жизнь, с ребятами работают спортсмены-волонтеры, а футболисты команды «Факел» занимают призовые места на краевых и городских соревнованиях.