Артисты ТОФ в Новый год трудятся вовсю

СЕГОДНЯ 05:03 2018-12-31T05:03:10+03:00

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В праздничные дни концертные бригады Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота проведут новогодние концерты в соединениях и воинских частях флота, а также выступят перед военнослужащими Пятой общевойсковой армии и членами их семей.

Флотские артисты из Драматического театра ТОФ уже провели несколько новогодних спектаклей и утренников для детей военнослужащих и гражданского персонала Тихоокеанского флота в Доме офицеров флота.

Примечательно, что 16 декабря трупа Драмтеатра ТОФ получила статуэтку «Серебряный Витязь» на ХVI международном театральном форуме «Золотой Витязь» за спектакль по драме Ингмара Вилквиста «Ночь Гельвера».

Всего флотским артистам и самодеятельным коллективам учреждений культуры Тихоокеанского флота предстоит провести более двадцати концертов и спектаклей в частях и на кораблях во Владивостоке и в Приморском крае.