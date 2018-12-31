2018-12-31T06:38:30+03:00
Происшествия

Ловкая пенсионерка в Приморье "свистнула" кошелек с круглой суммой

Женщина намеревалась покутить на эти деньги в Новый год, но ее желание Дед Мороз исполнять не стал
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Полицейские Октябрьского района по «горячим следам» задержали подозреваемую в краже.

В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району поступило заявление жительницы села Покровка о краже кошелька. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленница, находясь в магазине канцтоваров, воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшей, прикарманила с прилавка ее кошелек и скрылась.

В кратчайшие сроки личность подозреваемой установили. В отделе полиции 61-летняя местная жительница призналась в содеянном.

Следователь ОМВД по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом».

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