Ловкая пенсионерка в Приморье "свистнула" кошелек с круглой суммой
Полицейские Октябрьского района по «горячим следам» задержали подозреваемую в краже.
В дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району поступило заявление жительницы села Покровка о краже кошелька. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленница, находясь в магазине канцтоваров, воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшей, прикарманила с прилавка ее кошелек и скрылась.
В кратчайшие сроки личность подозреваемой установили. В отделе полиции 61-летняя местная жительница призналась в содеянном.
Следователь ОМВД по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Кража со значительным ущербом».