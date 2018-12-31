Коммерческий технопарк откроют в Академгородке Владивостока

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-31T08:39:28+03:00

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В столице Дальнего Востока прошло совещание проектной группы ассоциации «Бизнес-клуб „Авангард“» с председателем ДВО РАН Валентином Сергиенко. Участники обсудили создание технопарка на территории владивостокского Академгородка.

По мнению экспертов, открытие инновационной структуры позволит вывести достижения регионального научного сообщества в русло воплощения на практике.

Как сообщил президент «Бизнес-клуба „Авангард“», сопредседатель общественного совета партийного проекта ЕР «Локомотивы роста» Валерий Калюжный, ранее в феврале было заключено трехстороннее соглашение между Ассоциацией, Приморской торгово-промышленной палатой и Дальневосточной Академией Наук. Его целью был инновационный проект коммерческой реализации научных изобретений специалистов ДВО РАН в рамках трансфер-технологии.

«Сейчас идет работа с академическими институтами по анализу и экспертной оценке изобретений, которые могли бы найти широкое гражданское применение. Для эффективной работы в этом направлении мы ведем предварительные переговоры о создании на базе Академгородка технопарка — инфраструктурного объекта, который включает в себя проектные офисы, небольшие малые инновационные производства, шоу-румы, конгресс-бюро и другие научные и коммерческие объекты», — отметил партиец.

Он подчеркнул актуальность тенденции по созданию инновационных научно-технологических комплексов в России и важность коммерческой реализации регионального научного продукта.

«Это востребованный государственный тренд, ведь одна из важнейших задач партийного проекта „Локомотивы роста“ — развитие инновационной экономики. Открытие технопарка позволит вывести науку в практико-ориентированное русло — это даст возможность нашим молодым ученым, аспирантам более предметно работать, чтобы их научные разработки могли выйти на рынок, и их компетенции были востребованы в экономике региона», — заключил Валерий Калюжный.