2018-12-31T09:20:24+03:00
Происшествия

Под Новый год жителей Владивостока решили оставить без тортов и выпивки

Сразу два популярных сетевых магазина рискуют закрыться после проверок Роспотребнадзора
Игорь СОРОКИН
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Приморское управление Роспотребнадзора за декабрь 2018 года обследовало 40 пищевых предприятий, в том числе четыре предприятия пищепрома, 19 предприятий общепита, 17 предприятий торговли, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 63 административных протокола. Из них на предприятиях пищевой промышленности — 14, общественного питания — 14, продовольственной торговли — 35.

В суды Приморья направлено два административных дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности предприятий. Речь идет о двух магазинах во Владивостоке — «Лакомка» и «Дилан», принадлежащих ИП Шпартеева и ООО «Дилан» соответственно.

Также из дух магазинов — в Дальнегорске и Лесозаводске — Роспотребнадзор изъял из оборота и уничтожил 20 партий продуктов всего почти на 118 кг.

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