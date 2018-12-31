Под Новый год жителей Владивостока решили оставить без тортов и выпивки

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-31T09:20:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморское управление Роспотребнадзора за декабрь 2018 года обследовало 40 пищевых предприятий, в том числе четыре предприятия пищепрома, 19 предприятий общепита, 17 предприятий торговли, сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 63 административных протокола. Из них на предприятиях пищевой промышленности — 14, общественного питания — 14, продовольственной торговли — 35.

В суды Приморья направлено два административных дела для рассмотрения и принятия решения по приостановлению деятельности предприятий. Речь идет о двух магазинах во Владивостоке — «Лакомка» и «Дилан», принадлежащих ИП Шпартеева и ООО «Дилан» соответственно.

Также из дух магазинов — в Дальнегорске и Лесозаводске — Роспотребнадзор изъял из оборота и уничтожил 20 партий продуктов всего почти на 118 кг.