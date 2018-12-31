2018-12-31T09:42:20+03:00
Общество

Новогодние каникулы не принесут Приморью погодных сюрпризов

По краю возможен небольшой снег, но до Владивостока он едва ли доберется
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Наступает долгожданная пора, подразумевающая отдых на свежем воздухе, — новогодние каникулы. Какой будет погода в эти дни, прогнозируют специалисты приморского гидрометцентра.

Праздничная неделя нового года серьезных погодных сюрпризов не преподнесёт. В основном в Приморье ожидается спокойная погода без осадков. Лишь в отдельные дни возможно прохождение малоактивного атмосферного фронта, который вызовет по краю небольшой снег.

Экстремальных морозов не предполагается. Преобладающая температура воздуха по ночам ожидается −12...−29°C, дневная −10...−18 °C, с небольшими отклонениями на 2–5 градусов в сторону тепла или холода.

Спокойная погода, установившаяся в конце уходящего года во Владивостоке, сохранится и в начале следующего. Существенных осадков по-прежнему не ожидается. Минимальная температура воздуха в пределах −12...−16 °C, максимальная −6...−11 °C.

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