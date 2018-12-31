Новогодние каникулы не принесут Приморью погодных сюрпризов
Наступает долгожданная пора, подразумевающая отдых на свежем воздухе, — новогодние каникулы. Какой будет погода в эти дни, прогнозируют специалисты приморского гидрометцентра.
Праздничная неделя нового года серьезных погодных сюрпризов не преподнесёт. В основном в Приморье ожидается спокойная погода без осадков. Лишь в отдельные дни возможно прохождение малоактивного атмосферного фронта, который вызовет по краю небольшой снег.
Экстремальных морозов не предполагается. Преобладающая температура воздуха по ночам ожидается −12...−29°C, дневная −10...−18 °C, с небольшими отклонениями на 2–5 градусов в сторону тепла или холода.
Спокойная погода, установившаяся в конце уходящего года во Владивостоке, сохранится и в начале следующего. Существенных осадков по-прежнему не ожидается. Минимальная температура воздуха в пределах −12...−16 °C, максимальная −6...−11 °C.