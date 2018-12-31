Транспорт Владивостока в честь Нового года работает дольше обычного

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-31T11:02:03+03:00

Во всяком случае, на это надеются в управлении транспорта администрации Владивостока

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Трамваи, троллейбусы и фуникулёр Владивостока 31 декабря будет работать до часу ночи. Об этом сообщили в ОАО «Электрический транспорт».

Решение о продлении работы автобусов в новогоднюю ночь принимают руководители автотранспортных предприятий. Им заблаговременно направлены письма о необходимости продления работы пассажирского транспорта в ночь на 1 января на два часа. Такие обращения подготовили специалисты управления транспорта администрации Владивостока.

«Письма носят рекомендательный характер, — пояснил Сергей Цыбулин, и.о. начальника управления. Как правило, перевозчики относятся с пониманием к этой просьбе и продлевают работу автобусов. Ведь в центре Владивостока в новогоднюю ночь традиционно гуляют тысячи граждан, которым потом надо добраться домой. Важно, чтобы люди смогли сделать как можно быстрее», — сообщает пресс-служба мэрии.

31 декабря жителей и гостей города на площади и набережной Спортивной гавани ждёт большая праздничная программа. Участие в ней примут творческие коллективы Владивостока, будут организованы театрализованные представления, конкурсы и фейерверк.