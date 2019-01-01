Погода во Владивостоке и Приморье 1 января 2019: в крае без осадков и до -23°C

1 Янв. 2019 2019-01-01T00:41:04+03:00

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Сегодня, 1 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой снег с вероятностью 30%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -13...-15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -13...-15°C.