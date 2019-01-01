Новогоднее поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко - 2019

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:00:20+03:00

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Дорогие жители Приморского края!

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Это один из самых любимых и долгожданных праздников, который по традиции мы встречаем в кругу самых близких и дорогих нам людей. Это время, когда мы вспоминаем самые важные и значимые события уходящего года и строим планы на будущее.

Для каждого из нас этот год запомнился чем-то особенным. Произошли важные изменения и в жизни нашего края. Мы добились признания Владивостока столицей Дальневосточного федерального округа, заложили крепкую основу для успешного развития всего Приморья.

Дорогие друзья! В новом году нам предстоит улучшить социальную сферу края, решить все накопившиеся вопросы. Уверен, объединив усилия, мы сможем изменить Приморье к лучшему. Сделать край процветающим и комфортным для жизни людей.

Я хочу поблагодарить каждого за поддержку, неравнодушие и желание двигаться вперёд. Вместе мы сможем больше. Наше будущее и будущее нашего края зависит только от нас!

Пусть 2019 год принесет в ваши дома мир и согласие, достаток и семейный уют. От всей души желаю вам счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО