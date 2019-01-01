В новогоднюю ночь в Приморье 90 раз сработала тревожная кнопка

1 Янв. 2019 2019-01-01T04:04:39+03:00

При этом росгвардейцы отмечают, что в целом праздник прошел без происшествий

Изменить размер текста: A A

Новогодняя ночь в Приморском крае прошла без происшествий. 31 декабря на охрану общественного порядка заступили 98 групп задержания вневедомственной охраны. Непосредственно ночью для охраны порядка задействовались 48 нарядов. Росгвардейцы в обычном режиме патрулировали улицы населенных пунктов и были готовы пресечь любые противоправные действия.

За прошедшие сутки в Приморском крае 90 раз сработала тревожная сигнализация, из которых 29 во Владивостоке. По подозрению в совершении нарушения общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны доставили в отделы полиции 6 человек, составлены 4 административных протокола.

Так, в новогоднюю ночь в г. Артеме мужчина скрылся из магазина с неоплаченным товаром. Сотрудники росгвардии задержали правонарушителя. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ст.7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Мелкое хищение).

На страже общественного порядка находились и бойцы ОМОН. Места массовых народных гуляний накануне были проверены силами отделения инженерно-технического обеспечения Отряда. Так, новогодние объекты центральной площади и набережной Владивостока пристально осмотрели кинолог со служебной собакой.

В целом, новогодняя ночь для Приморского края прошла спокойно.