Во Владивостоке 16-летний парень за рулем Mark X спровоцировал полицейскую погоню

1 Янв. 2019 2019-01-01T05:59:25+03:00

Решив с ветерком отпраздновать новогоднюю ночь, молодой парень попытался уйти от полицейской погони, но угодил в аварию

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Во Владивостоке 16-летний подросток спровоцировал полицейскую погоню. Водитель Mark X не сумел безнаказанно уйти от стражей порядка, угодив в аварию.

Ночью в полицию Первомайского района поступило сообщение, что на Светланской лихач за рулем Toyota Mark X проигнорировал требование инспектора об остановке. Сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителем, чтобы задержать его и потребовать объяснений его действий.

Погоня закончилась на Окатовой. Неопытный любитель ночных заездов не справился с управлением и врезался в леера. Полицейские установили, что за рулем находился 16-летний парень. Несовершеннолетнего нарушителя доставили в отдел полиции для дачи объяснений, а поврежденный автомобиль отправили на стоянку временного задержания.

Парень признался, что Mark X он приобрел в рассрочку и решил покататься по ночному городу, отпраздновав так новый год. Вдоволь накатавшись, устроив погоню и повредив городское имущество, парень получил вдобавок еще и шесть протоколов об административных правонарушениях.

Отец молодого лихача привлечен к административной ответственности по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».