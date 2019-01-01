2019-01-01T10:00:02+03:00
Общество

Олег Кожемяко поздравил приморцев с Новым годом у главной елки

Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Кожемяко с приморцами встречает новый год на центральной площади Владивостока.Олег Кожемяко с приморцами встречает новый год на центральной площади Владивостока.Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей края с Новым 2019 годом на центральной площади Владивостока вечером, 31 декабря.

В этот праздничный вечер на площади собрались тысячи горожан, проводить уходящий год пришел губернатор Олег Кожемяко вместе с семьей.

Олег Кожемяко со сцены поздравил жителей и гостей края с наступающим Новым годом.

- Сегодня, сидя за праздничным столом, мы будем встречать новый 2019 год – год новых надежд и свершений, новых задач и побед. Какие бы трудности не вставали на нашем пути, вместе мы их преодолеем. Сделаем наш Приморский край еще комфортнее и привлекательнее, чтобы он был удобный для людей старшего поколения и перспективный для молодежи. Для этого у нас есть все – опыт, желание и стремление жить лучше. Уверен, у нас все получится, – подчеркнул губернатор, пожелав приморцам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и хорошего новогоднего настроения.

После торжественной части в 22.00 залпы салюта озарили небо новой дальневосточной столицы – Владивостока.

Еще больше материалов по теме: «Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24