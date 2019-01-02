Первая трагедия года: три приморца погибли в аварии на Хасане

2 Янв. 2019 2019-01-02T01:32:39+03:00

1 января 2019 года омрачилось страшной аварией в Хасанском районе Приморского края

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В Хасанском районе в автоаварии на месте погибли три человека.

В дежурную часть ОМВД по Хасанскому району поступило сообщение о дорожно-транспортом происшествии в районе третьего километра автодороги Краскино — государственная граница — Цуканово.

На место немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 34-летний водитель Toyota Vitz двигался со стороны села Цуканово в сторону села Краскино, не справился с управлением и на повороте опрокинулся в кювет.

В результате водитель и двое пассажиров погибли. Инцидент произошел в темноте, на асфальтобетонной дороге. По факту идёт проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.