Первая трагедия года: три приморца погибли в аварии на Хасане
В Хасанском районе в автоаварии на месте погибли три человека.
В дежурную часть ОМВД по Хасанскому району поступило сообщение о дорожно-транспортом происшествии в районе третьего километра автодороги Краскино — государственная граница — Цуканово.
На место немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 34-летний водитель Toyota Vitz двигался со стороны села Цуканово в сторону села Краскино, не справился с управлением и на повороте опрокинулся в кювет.
В результате водитель и двое пассажиров погибли. Инцидент произошел в темноте, на асфальтобетонной дороге. По факту идёт проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.