Дальний Восток будут развивать по всей науке

2 Янв. 2019 2019-01-02T04:18:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Минвостокразвития и Российская академия наук будут сотрудничать по информационному и научному обеспечению госпрограмм для развития дальневосточных территорий.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Минвостокразвития Александр Козлов и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Работать сообща стороны начнут с первых рабочих дней 2019 года.

Как сообщили в министерстве, в первую очередь это проявится при совершенствовании законодательной базы под крупный научно-технологический центр и технопарк на острове Русский во Владивостоке.

Как отметил глава министерства Александр Козлов, для масштабной задачи создания дальневосточных научно-технологических центров понадобятся не только деньги, но и политические решения. По его словам, уже в первые дни нового года чиновники и ученые посетят технопарк в Новосибирске. Там они ознакомятся с опытом коллег и определят, как его можно использовать на Дальнем Востоке.

В министерстве добавили, что второе ключевое направление коснется разработки нацпрограммы развития Дальнего Востока. Основными направлениями также станут экспертная научная оценка экономической эффективности и научное сопровождение госпрограмм в социально-экономическом и инновационном развитии Дальнего Востока, определение наиболее перспективных исследований по проблемам территории, разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу для ускорения развития ДФО.

Добавим, что ранее во Владивостоке представители бизнеса обсудили создание коммерческого технопарка в Академгородке во взаимодействии с Дальневосточным отделением РАН.