В Приморье грабители напали на кедровщиков и отняли квадрокоптер

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:09:34+03:00

Чтобы грабить в селе, где все друг друга знают, а в районный центр ведет только одна дорога, нужно отличаться особым умом и сообразительностью

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Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже в Красноармейском районе Приморья.

В дежурную часть отделения полиции № 15 МО МВД «Дальнереченский» поступило сообщение о грабеже. Ущерб составил 72 тысячи рублей. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Опросив потерпевших и свидетелей, полицейские установили: четверо мужчин, жители Партизанска, Дальнегорска и поселка Рудная Пристань, прибыли в село Мельничное для сбора кедрового ореха. Ночью в жилье на территории заготбазы на окраине села ворвались двое неизвестных и устроили ссору с находившимися там рабочими. После этого нападавшие отняли у ночующих ценности, в том числе, квадрокоптер, принадлежащий 40-летнему дальнегорцу, и скрылись.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались жители села Рощино 51 года и 30 лет.

Проверка по базам данных МВД показала, что злоумышленники уже привлекались к уголовной ответственности за воровство, старший — не раз. Похищенный квадрокоптер изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Групповой грабеж по предварительному сговору». Оба подозреваемых взяты под арест. Полицейские проверяют их причастность к другим преступлениям.