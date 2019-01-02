Тайны новогоднего Владивостока откроются избранным

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:36:39+03:00

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Туристско-информационный центр Приморья на январских каникулах проводит новогодние экскурсии.

Организаторы сообщают, что экскурсия «Новогодний Владивосток» позволит погрузиться в долгожданную атмосферу праздника, узнать больше о новогодних традициях старого Владивостока, познакомиться со Снегурочкой, а также выиграть один из призов. Билеты на экскурсию можно приобрести у организаторов.

«Программа будет интересная, мы составляли ее с опытным экскурсоводом. Рекомендуем всем отправиться в новогоднее путешествие за хорошим настроением», — отметила директор ТИЦ Дарья Гусева.

Экскурсии будут проводиться 3, 4, 5 января в 17:30 и 7 января — в 18:30. Количество туристов в автобусе: 25-30 человек. Автобус отходит от Центральной площади и возвращается туда же через 2,5-3 часа.

Программа экскурсии включает посещение следующих объектов:

1. Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке (центральная площадь города). Объекты показа — главная новогодняя елка города. Рассказ о праздничных елках во Владивостоке в разные годы.

2. Морской вокзал. Ночная панорама города.

3. Улица Светланская, ГУМ. Рассказ о влиянии немецких традиций.

4. Почтамт. Рассказ о новогодних открытках.

5. Адмиральский сквер. Рассказ о сказочной карте России.

6. Триумфальная арка Цесаревича Николая. Загадываем желание.

7. Проезд по улице Светланской до улицы Луговой, рассказ о народных традициях празднования Нового года.

8. Видовая площадка «Орлиное гнездо». Ночная панорама города.

9. Проезд по Золотому мосту.

10. Возвращение на центральную площадь. Хоровод вокруг елки и розыгрыш призов.

По словам Дарьи Гусевой, туристский продукт должен быть увлекательным и интересным.

«Мы всегда рады делать сюрпризы и подарки нашим жителям и туристам. Туризм — это индустрия впечатлений и праздника, которая должна приносить счастье и расширять кругозор», — считает она.

В подтверждение своих слов организаторы подготовили праздничную лотерею с розыгрышем новогодних подарков.