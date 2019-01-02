Тайны новогоднего Владивостока откроются избранным
Туристско-информационный центр Приморья на январских каникулах проводит новогодние экскурсии.
Организаторы сообщают, что экскурсия «Новогодний Владивосток» позволит погрузиться в долгожданную атмосферу праздника, узнать больше о новогодних традициях старого Владивостока, познакомиться со Снегурочкой, а также выиграть один из призов. Билеты на экскурсию можно приобрести у организаторов.
«Программа будет интересная, мы составляли ее с опытным экскурсоводом. Рекомендуем всем отправиться в новогоднее путешествие за хорошим настроением», — отметила директор ТИЦ Дарья Гусева.
Экскурсии будут проводиться 3, 4, 5 января в 17:30 и 7 января — в 18:30. Количество туристов в автобусе: 25-30 человек. Автобус отходит от Центральной площади и возвращается туда же через 2,5-3 часа.
Программа экскурсии включает посещение следующих объектов:
1. Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке (центральная площадь города). Объекты показа — главная новогодняя елка города. Рассказ о праздничных елках во Владивостоке в разные годы.
2. Морской вокзал. Ночная панорама города.
3. Улица Светланская, ГУМ. Рассказ о влиянии немецких традиций.
4. Почтамт. Рассказ о новогодних открытках.
5. Адмиральский сквер. Рассказ о сказочной карте России.
6. Триумфальная арка Цесаревича Николая. Загадываем желание.
7. Проезд по улице Светланской до улицы Луговой, рассказ о народных традициях празднования Нового года.
8. Видовая площадка «Орлиное гнездо». Ночная панорама города.
9. Проезд по Золотому мосту.
10. Возвращение на центральную площадь. Хоровод вокруг елки и розыгрыш призов.
По словам Дарьи Гусевой, туристский продукт должен быть увлекательным и интересным.
«Мы всегда рады делать сюрпризы и подарки нашим жителям и туристам. Туризм — это индустрия впечатлений и праздника, которая должна приносить счастье и расширять кругозор», — считает она.
В подтверждение своих слов организаторы подготовили праздничную лотерею с розыгрышем новогодних подарков.
Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Приморье»