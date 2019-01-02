10 тысяч военных ВВО несли службу в новогоднюю ночь
Более 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа в новогоднюю ночь находились на боевом и оперативном дежурстве.
Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь несли службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч выполняли задачи боевого дежурства и боевой службы.
В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, комплексной безопасности, личный состав командных пунктов ПВО, авиационных дежурных сил ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.
Помимо этого, военнослужащие дежурили на узлах связи, охраняли парки боевых машин, склады и арсеналы.
Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019 в Приморье»