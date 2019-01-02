10 тысяч военных ВВО несли службу в новогоднюю ночь

2 Янв. 2019 2019-01-02T06:14:55+03:00

Время от времени приходится слышать досужие разговоры о том, что с 31 декабря на 1 января обороноспособность России стремится к нулю - это, конечно, далеко не так

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Более 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа в новогоднюю ночь находились на боевом и оперативном дежурстве.

Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь несли службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч выполняли задачи боевого дежурства и боевой службы.

В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, комплексной безопасности, личный состав командных пунктов ПВО, авиационных дежурных сил ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.

Помимо этого, военнослужащие дежурили на узлах связи, охраняли парки боевых машин, склады и арсеналы.