2019-01-02T06:48:37+03:00
Происшествия

Из горевшего во Владивостоке дома эвакуировали десятки жильцов

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и жизни
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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В понедельник, 1 января, в 22:36 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о возгорании в коридоре многоквартирного дома по адресу: Окатовая, 16.

На место происшествия немедленно направились пожарные расчеты, которые прибыли по адресу уже спустя семь минут (в 22:43).

Приступив к тушению, огнеборцы столкнулись с горением пола в коридоре и двух квартир на втором этаже. Возникла угроза распространения огня на другие квартиры, а из-за сильного задымления покинуть свои квартиры самостоятельно люди не могли.

Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные пробились к отрезанным дымом и огнем квартирам и приступили к эвакуации. При помощи комплектов защиты органов дыхания из здания было эвакуировано 62 человека. Всего работало девять звеньев газодымозащитников.

В 23:35 пожар локализовали, в 00:53 — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На тушении пожара задействовали 13 единиц техники и 51 человек личного состава.

Благодаря слаженным действиям пожарных караулов Владивостокского гарнизона гибели и травмирования людей удалось избежать, также огнеборцы не допустили распространение пожара на большую площадь.

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