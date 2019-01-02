2019-01-02T07:59:23+03:00
Происшествия

Водитель большегруза, под которым рухнул мост в Приморье, вышел из СИЗО

Мужчина отправился под домашний арест, где и будет дожидаться суда, несмотря на протесты следствия
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Водителя большегруза, которого обвиняют в ЧП в Осиновке, повлёкшем гибель девушки с трехлетней дочкой, отпустили под домашний арест.

Как сообщает VL.ru, 49-летнему водителю фуры смягчили меру пресечения. Теперь он переведен из уссурийского СИЗО под домашний арест. Уссурийский районный суд не нашел оснований для продления срока в следственном изоляторе, хотя на этом настаивало следствие.

Ранее Комсомольская правда — Владивосток сообщала, что 26 октября 2018 года близ села Осиновка под фурой Volvo обрушился мост через местную реку. В результате аварии водитель большегруза выжил, зато погибли девушка и её трехлетняя дочь в ехавшей следом Mazda Demio.

Приморское Следственное управление СКР возбудило против 49-летнего водителя грузовика уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчину арестовали до конца декабря.

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