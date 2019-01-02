Водитель большегруза, под которым рухнул мост в Приморье, вышел из СИЗО
Водителя большегруза, которого обвиняют в ЧП в Осиновке, повлёкшем гибель девушки с трехлетней дочкой, отпустили под домашний арест.
Как сообщает VL.ru, 49-летнему водителю фуры смягчили меру пресечения. Теперь он переведен из уссурийского СИЗО под домашний арест. Уссурийский районный суд не нашел оснований для продления срока в следственном изоляторе, хотя на этом настаивало следствие.
Ранее Комсомольская правда — Владивосток сообщала, что 26 октября 2018 года близ села Осиновка под фурой Volvo обрушился мост через местную реку. В результате аварии водитель большегруза выжил, зато погибли девушка и её трехлетняя дочь в ехавшей следом Mazda Demio.
Приморское Следственное управление СКР возбудило против 49-летнего водителя грузовика уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчину арестовали до конца декабря.