Дед Мороз навестил моряков-тихоокеанцев в дальнем походе

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:53:16+03:00

Экипажам зачитали поздравление от Верховного Главнокомандующего и телеграммы от командования ВМФ и ТОФ

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Новый 2019 год отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» встретил вдали от родных берегов.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием начальника штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 1 октября 2018 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и развитие сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты девяти стран: Японии, Южной Кореи, Китая, Индонезии, Брунея, Сингапура, Индии, Шри-Ланки, Филиппин. Военморы провели ряд учений и участвовали в параде, приуроченном к 70-летию южнокорейских военно-морских сил. Кроме того, отряд кораблей Тихоокеанского флота участвовал в международной выставке вооружений «Индодифенс-2018» в Индонезии.

Перед торжествами на кораблях прошли заключительные смотры-конкурсы на лучшее новогоднее оформление кубриков.

31 декабря после традиционного вечернего чая для моряков организовали праздничный стол и выставили нарядных красавиц — новогодние елки.

Экипажам зачитали поздравление от Верховного Главнокомандующего и телеграммы от командования ВМФ и ТОФ.

После официальной части началось представление с участием Деда Мороза, сказочных персонажей, символов уходящего и наступающего года. В многочисленных викторинах разыграли приятные призы.

На кораблях действуют постоянные спутниковые каналы связи. С их помощью каждый тихоокеанец может позвонить родственникам и поздравить их с Новым годом.