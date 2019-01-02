Многодетным семьям Владивостока предложили под жильё не годящуюся для жилья землю

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:37:01+03:00

Нюанс в том, что закон обязывает выносить на общественное обсуждение все свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной и государственной собственности

Изменить размер текста: A A

Под занавес ушедшего 2018 года многодетные семьи Владивостока сообща решали, какие участки городской земли следует включить в работу и сформировать наделы для родителей, растящих трёх и более детей.

Управление архитектуры и градостроительства Владивостока вынесло на суд общественности две территории — в районе улицы Коммуны, 8 и Маковского, 126.

Первая территория насчитывает площадь более 38 тысяч квадратных метров. Специалисты мэрии рассказали собравшимся о расположении участка, ландшафте, возможности подключения электро- и водоснабжения, а также о социальной инфраструктуре: далеко ли детсад, школа и поликлиники.

«Если территорию одобрят горожане, то предстоит ряд изысканий, после которых будет принято решение о формировании участков. Предварительно здесь может быть сформировано порядка 30 участков», — отметили специалисты.

Собравшиеся на общественное обсуждение единогласно проголосовали за то, чтобы территория на улице Коммуны была включена в работу.

Вторая территория располагается практически у федеральной трассы, в районе Маковского, 126. Площадь участка — чуть больше 5 тысяч квадратных метров.

Специалисты мэрии пояснили, что здесь индивидуальное жилищное строительство практически исключено законом. Весь участок, за исключением 700 квадратных метров, находится в санитарной зоне. Напомним, что федеральная трасса налагает ограничения в 100 метров на строительство индивидуальных домов.

«А можем мы там бизнес открыть?», — спросил один из родителей.

«По закону участки для семей, имеющих трёх и более детей, предоставляются только под строительство жилья», — пояснили служащие горадминистрации.

Собравшиеся предложили больше не рассматривать территорию по Маковского, 126 для предоставления многодетным.

«Хорошо, конечно, что участок почти у трассы, всё рядом, но смысла в том, чтобы дальше проводить по нему работы, нет. Всё равно построить дом там не получится», — резюмировали многодетные горожане.

Однако нюанс в том, что закон обязывает выносить на общественное обсуждение все свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной и государственной собственности.