Четверг во Владивостоке будет облачным и прохладным
Днем поднимется сильный ветер, однако снега ждать по-прежнему не стоит
Установившаяся на зимних каникулах погода как нельзя лучше подходит для городских прогулокФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 3 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Для приморцев это означает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2... −16°C, уточняет портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −5...-7°C, утром −11... −13°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух −6... −8°C, утром −19... −21°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4... −6°C, утром −10... −12°C.