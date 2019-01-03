2019-01-03T01:47:17+03:00
Общество

Четверг во Владивостоке будет облачным и прохладным

Днем поднимется сильный ветер, однако снега ждать по-прежнему не стоит
Игорь СОРОКИН
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Установившаяся на зимних каникулах погода как нельзя лучше подходит для городских прогулокУстановившаяся на зимних каникулах погода как нельзя лучше подходит для городских прогулокФото: Вилитарий ФИЛАТОВ
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Сегодня, 3 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Для приморцев это означает переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −2... −16°C, уточняет портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух −5...-7°C, утром −11... −13°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух −6... −8°C, утром −19... −21°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух −4... −6°C, утром −10... −12°C.

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