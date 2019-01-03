Пьяный угонщик покуражился на 12 лет в Приморье

3 Янв. 2019 2019-01-03T02:15:36+03:00

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В Хорольском районе Приморья полицейские задержали подозреваемого в двух автоугонах.

В ОМВД по Хорольскому району поступили сообщения работников двух таксомоторных компаний. Суть обращений была одна: на них напал пассажир, вооруженный ножом.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что ночью пьяный злоумышленник собирался доехать из села Поповка в Черниговку. Для этого он, вооружившись ножом, вызвал такси. В районе села Ленинское подозреваемый, пригрозив перерезать горло водителю, завладел его Toyota Vitz. Однако, проехав всего несколько метров, авто заглохло и больше не заводилось.

В этот момент мимо проезжала Toyota Succeed другой таксомоторной компании. Злоумышленник попросил помощи у водителя, представившись его коллегой. Когда он сел в машину, наблюдательный мужчина поинтересовался, почему тот не закрыл свое автомобиль. В ответ подозреваемый достал нож и, угрожая водителю, потребовал покинуть салон. Мужчина не растерялся и дал отпор налётчику, отобрав нож. Злоумышленник скрылся, а водитель такси сообщил о случившемся в полицию.

Личность подозреваемого установили быстро. 25-летнего жителя Хорольского района через несколько часов задержали и доставили в отдел, где он признался в содеянном. Протрезвев, задержанный не смог объяснить свои действия. На молодого человека возбудили два уголовных дела по статье УК РФ «Вооруженный угон». Его взяли под стражу, санкция статьи предусматривает до 12 лет.