2019-01-03T02:15:36+03:00
Происшествия

Пьяный угонщик покуражился на 12 лет в Приморье

Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости быть бдительными, оснащать авто сигнализацией и иммобилайзерами
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - ОМВД по Хорольскому району Приморьяфото - ОМВД по Хорольскому району Приморья
Изменить размер текста:

В Хорольском районе Приморья полицейские задержали подозреваемого в двух автоугонах.

В ОМВД по Хорольскому району поступили сообщения работников двух таксомоторных компаний. Суть обращений была одна: на них напал пассажир, вооруженный ножом.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что ночью пьяный злоумышленник собирался доехать из села Поповка в Черниговку. Для этого он, вооружившись ножом, вызвал такси. В районе села Ленинское подозреваемый, пригрозив перерезать горло водителю, завладел его Toyota Vitz. Однако, проехав всего несколько метров, авто заглохло и больше не заводилось.

В этот момент мимо проезжала Toyota Succeed другой таксомоторной компании. Злоумышленник попросил помощи у водителя, представившись его коллегой. Когда он сел в машину, наблюдательный мужчина поинтересовался, почему тот не закрыл свое автомобиль. В ответ подозреваемый достал нож и, угрожая водителю, потребовал покинуть салон. Мужчина не растерялся и дал отпор налётчику, отобрав нож. Злоумышленник скрылся, а водитель такси сообщил о случившемся в полицию.

Личность подозреваемого установили быстро. 25-летнего жителя Хорольского района через несколько часов задержали и доставили в отдел, где он признался в содеянном. Протрезвев, задержанный не смог объяснить свои действия. На молодого человека возбудили два уголовных дела по статье УК РФ «Вооруженный угон». Его взяли под стражу, санкция статьи предусматривает до 12 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Владивостока ждут на городских катках
Во Владивостоке дорогу на Эгершельд преградила опрокинувшаяся машина
Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год
Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку
Четверг во Владивостоке будет облачным и прохладным
Многодетным семьям Владивостока предложили под жильё не годящуюся для жилья землю
Дед Мороз навестил моряков-тихоокеанцев в дальнем походе
Водитель большегруза, под которым рухнул мост в Приморье, вышел из СИЗО
Из горевшего во Владивостоке дома эвакуировали десятки жильцов
10 тысяч военных ВВО несли службу в новогоднюю ночь
Тайны новогоднего Владивостока откроются избранным
В Приморье грабители напали на кедровщиков и отняли квадрокоптер
Дальний Восток будут развивать по всей науке
Приморье потратится на авиаполёты по краю
Первая трагедия года: три приморца погибли в аварии на Хасане
Во вторник во Владивостоке будет довольно тепло
В Приморье в новогоднюю ночь родились 10 малышей
1 января около 120 человек пробежали символичные 2019 метров
Олег Кожемяко поздравил приморцев с Новым годом у главной елки
Во Владивостоке 16-летний парень за рулем Mark X спровоцировал полицейскую погоню
В новогоднюю ночь в Приморье 90 раз сработала тревожная кнопка
Новогоднее поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко - 2019
Погода во Владивостоке и Приморье 1 января 2019: в крае без осадков и до -23°C