Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку
Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00
фото - АПК
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Приморцы смогут приобрести фермерские продукты на рождественской ярмарке 4 и 5 января.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, ярмарка традиционно развернется на главной площади Владивостока возле администрации Приморского края.
«Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00», — отметили в ведомстве.
Жители края смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею.