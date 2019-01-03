Жителей Владивостока зовут на рождественскую ярмарку

3 Янв. 2019 2019-01-03T03:04:07+03:00

Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00

Изменить размер текста: A A

Приморцы смогут приобрести фермерские продукты на рождественской ярмарке 4 и 5 января.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли, ярмарка традиционно развернется на главной площади Владивостока возле администрации Приморского края.

«Рождественская ярмарка будет работать 4 и 5 января с 10:00 до 17:00», — отметили в ведомстве.

Жители края смогут приобрести фермерские овощи, соленья, мед, рыбу, мясную и молочную продукцию, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалею.