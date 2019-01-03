Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год
По итогам 2018 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели почти 350 летных смен и существенно превысили план.
Общий суммарный налёт тихоокеанцев перевалил за 7800 часов.
В течение года авиаторы авиабаз ТОФ провели 14 летных тактических и 12 тактико-специальных учений, в том числе несколько летных тактических учений беспилотников. Все мероприятия оценены положительно.
На полигонах боевой подготовки летчики более 3000 раз применяли оружие и техсредства обнаружения подлодок.
В прошедшем году более 130 авиаспециалистов повысили свою квалификацию.
По результатам 2018 года лучшим соединением морской авиации ТОФ признана Николаевская авиабаза.