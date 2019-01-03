2019-01-03T04:04:21+03:00
Политика

Налетали, набомбили: летчикам ТОФ есть чем гордиться за 2018 год

Общий суммарный налёт тихоокеанцев перевалил за 7800 часов
Игорь СОРОКИН
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фото - ВВОфото - ВВО
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По итогам 2018 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота провели почти 350 летных смен и существенно превысили план.

Общий суммарный налёт тихоокеанцев перевалил за 7800 часов.

В течение года авиаторы авиабаз ТОФ провели 14 летных тактических и 12 тактико-специальных учений, в том числе несколько летных тактических учений беспилотников. Все мероприятия оценены положительно.

На полигонах боевой подготовки летчики более 3000 раз применяли оружие и техсредства обнаружения подлодок.

В прошедшем году более 130 авиаспециалистов повысили свою квалификацию.

По результатам 2018 года лучшим соединением морской авиации ТОФ признана Николаевская авиабаза.

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