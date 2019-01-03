2019-01-03T05:37:10+03:00
Происшествия

Во Владивостоке дорогу на Эгершельд преградила опрокинувшаяся машина

Столкновение с микроавтобусом не прошло для Toyota Altezza бесследно
Игорь СОРОКИН
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Во Владивостоке произошло ДТП с участием микроавтобуса и Toyota Altezza.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, авария произошла на Эгершельде, в районе улицы Верхнепортовой, вблизи гостиницы «Корона».

На присланном подписчиками материале видна Toyota Altezza, лежащая на проезжей части на крыше. Автомобиль перевернулся и сильно побился после тарана с микроавтобусом. Перевернувшаяся машина перегородила всю полосу движения.

На дороге заметны разлетевшиеся запчасти кузова Altezza и личные вещи автовладельца, которые лежали в салоне.

О пострадавших пока ничего не известно. На месте автоаварии работают полицейские и врачи скорой помощи. Движение по обеим полосам дороги осложнено.

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