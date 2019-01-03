2019-01-03T06:23:03+03:00
Спорт

Жителей Владивостока ждут на городских катках

Доступ на все объекты свободный, за исключением стадиона «Авангард»
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Во Владивостоке регулярно заливают муниципальные катки и хоккейные коробки.

На сегодня почти все они готовы принять любителей покататься на коньках и погонять шайбу.

Всего в этом сезоне в городе подготовили 76 спортивных объектов зимнего назначения (список здесь).

Как сообщил замначальника управления развития физкультуры и массового спорта мэрии Владивостока Александр Кисиль, специалисты будут отслеживать качество льда до 28 февраля.

На стадионе «Строитель» весь сезон открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и прокат коньков. Время работы — с 9 до 23 часов.

Доступ на все объекты свободный, за исключением стадиона «Авангард». Там действует система скидок для разных категорий горожан. Например, дети до 5 лет и пенсионеры (при наличии удостоверения) могут посещать каток бесплатно. Для студентов при предоставлении студенческого билета будет действовать скидка. Стоит отметить, что билет будет действовать в течение всего дня.

Каток на стадионе «Авангард» будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.

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