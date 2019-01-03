Владивосток в понедельник отметит Рождество

3 Янв. 2019 2019-01-03T06:45:17+03:00

Мэрия Владивостока приглашает на светлый праздник жителей и гостей дальневосточной столицы

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Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12:30 на главной площади Владивостока.

Для гостей праздника подготовили концертную программу. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.

Мэрия Владивостока приглашает на светлый праздник жителей и гостей дальневосточной столицы.