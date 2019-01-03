Владивосток в понедельник отметит Рождество
Мэрия Владивостока приглашает на светлый праздник жителей и гостей дальневосточной столицы
фото - мэрия Владивостока
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Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12:30 на главной площади Владивостока.
Для гостей праздника подготовили концертную программу. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции.
Мэрия Владивостока приглашает на светлый праздник жителей и гостей дальневосточной столицы.